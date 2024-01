Concurso da Capes tem últimos dias de inscrições; salários chegam a R$ 11 mil

São 50 vagas abertas para diversas áreas, com salários que vão de R$ 5.211,48 a R$ 11.186,69

Para concorrer , o interessado deve acessar a página do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) , fazer sua inscrição e pagar uma taxa de R$ 80.

São 50 vagas abertas , com salários que vão de R$ 5.211,48 a R$ 11.186,69.

Pessoas integrantes do Cadastro Único dos Programas Sociais e doadores de medula óssea podem pedir isenção do pagamento. Os detalhes sobre como fazer isso constam no edital.

Das 50 vagas, 32 são para o cargo de analista em Ciência em qualquer área de formação. As demais serão distribuídas para funções específicas: Biblioteconomia (3) Contabilidade (5), Estatística (5) e Informática (5).

Também há reservas para pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados pretos. Os salários variam de acordo com a titulação e gratificação por desempenho.

A prova será aplicada no dia 17 de março, na parte da tarde, e terá duração de 4h30. Serão 120 questões gerais e específicas. A seleção também inclui avaliação de títulos.

Com Agência Gov