Entenda o cálculo da Taxa do Lixo em Fortaleza e saiba como obter descontos

Popularmente conhecida como Taxa do Lixo , a Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU) teve uma diferença de preços em 2024 proporcional aos 12 meses do ano, sem reajustes, segundo informou a Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza ( Sefin ). Em 2023, a cobrança iniciou em abril .

Conforme o advogado tributarista e professor da UFC , Hugo Segundo, é necessário haver transparência. No geral, as taxas só podem ser cobradas diante de serviços específicos e divisíveis, isto é, “aqueles que podemos saber quem usa e quanto usa; exatamente para cobrar só de quem usa e na proporção que usa”.

Apesar de a taxa não conter aumento, algumas pessoas relataram ter tido uma surpresa ao receber o valor atualizado deste ano, alegando não entender as condições do cálculo e citando uma falta de transparência.

“Se a mudança no valor da taxa é porque, antes, se cobraram menos meses, porque ela começou a ser exigida já no curso do ano, e neste ano será exigida por todos os meses, a diferença deveria corresponder exatamente ao número de meses a mais que estão sendo incluídos na cobrança agora”, complementou.

O pagamento da taxa pode ser realizado na rede bancária conveniada, agências lotéricas via apresentação do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) ou por cartão de crédito. “Caso o contribuinte deseje pagar o débito pelo cartão de crédito, haverá a possibilidade de parcelamento com a própria operadora do cartão”, segundo a Sefin.

Como a taxa do lixo é calculada?

A taxa do lixo é o resultado da multiplicação da Taxa Base — de R$ 3,64 —; do Fator de Correção — de 4,72% em 2024 —, equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e da Área Edificada do Imóvel em m², baseada na última atualização cadastral referente à soma da área privada e área comum.

Taxa do Lixo = Taxa Base x Fator de Correção x Área Edificada

Como obter descontos na taxa?

Desconto de 10%: pagamento em cota única até 7 de fevereiro

Desconto de 7,5%: quitação do débito até o dia 7 de março

Desconto de 5%: quitação do débito até o dia 5 de abril

Desconto de 5%: quitação em até três parcelas mensais e consecutivas, vencíveis nos três primeiros meses do período definido para pagamento

Caso o pagamento seja feito junto ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por meio de cota única, poderá haver desconto extra.



A aplicação dos descontos está sujeita à adimplência dos impostos municipais do referido imóvel e a atualização dos dados cadastrais, de acordo com o site da Sefin.

Quantos imóveis estão isentos em 2024?

233.042 imóveis estão automaticamente isentos da taxa neste ano, o equivalente a 54,07% dos imóveis passíveis de cobrança. “Esse percentual pode chegar a 70% a partir da solicitação de contribuintes aptos à isenção, de acordo com critérios socioeconômicos estabelecidos por lei”, conforme a Prefeitura.

O contribuinte terá até o dia 8 de março de 2024 para requerer a isenção por meio do canal Fale com a Sefin, disponível no site. As condições de isenção também podem ser consultadas no portal do órgão.



Como solicitar revisão do cálculo?

A Sefin informou que o contribuinte que discordar do valor da taxa poderá solicitar revisão do cálculo por meio do canal "Fale com a Sefin", no site. "Para reclamação contra o lançamento anual do TMRSU, esta poderá ser apresentada no prazo de até 30 dias, contado do primeiro vencimento da cota única, ou seja, até o dia 08/03/2024", explicou.

Para que a taxa do lixo é utilizada?

A arrecadação é destinada ao investimento na gestão de resíduos sólidos por meio do Mais Fortaleza, programa que oferece ilhas ecológicas, lixeiras subterrâneas, coleta seletiva pelo Re-ciclo, novos ecopontos e centros de recondicionamento de resíduos eletrônicos e biodigestores para reciclagem de materiais orgânicos. As informações são da Sefin.

Mudanças no Pix em 2024: Dei Valor mostra o que está previsto

Mais notícias de Economia