Gasolina sobe e diesel baixa; veja um ano de combustíveis no Ceará

Gasolina e gás natural veicular tiveram alta em um ano; diesel, gás de cozinha e etanol registraram quedas Crédito: Samuel Setubal

Em um ano, da variação registrada de combustíveis no Ceará, a gasolina apresentou leve alta enquanto o diesel caiu. Os dados são da comparação do O POVO do primeiro levantamento de 2023 e de 2024 realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A gasolina comum iniciou 2023 com o valor médio de R$ 5,55 no Ceará, e passou por altas e baixas no decorrer do ano, mas o valor de 2024 representa alta de 6,3% em relação a igual período do ano passado, com o litro sendo vendido, em média, a R$ 5,90.



Play

Já entre as baixas, além do diesel, também se consolidou o etanol e o gás de cozinha (GLP). O álcool hidratado caiu de R$ 4,77 para R$ 4,31, enquanto o botijão de 30 quilos do GLP foi de R$ 112,14 para R$ 98,41. Para 2024, Ricardo Pinheiro projetou que os combustíveis se mantenham novamente em estabilidade, porque no mercado internacional o petróleo tende a se manter no nível atual.

"É uma tendência, caso as coisas continuem mais ou menos do jeito que estão, mesmo com guerra de Ucrânia e Rússia, mesmo com conflito de Israel e Hamas, a tendência é de estabilização e queda. A não ser que aconteça algo totalmente inesperado", destacou. Veja abaixo os preços dos combustíveis na primeira semana de 2023 e 2024 o Ceará Gasolina comum: de R$ 5,55 para R$ 5,90



de R$ 5,55 para R$ 5,90 Gasolina aditivada: de R$ 5,71 para R$ 6,05



Etanol: de R$ 4,77 para R$ 4,31



Diesel: de R$ 6,72 para R$ 6,09



Diesel S10: de R$ 6,72 para R$ 5,93



de R$ 6,72 para R$ 5,93 GNV: de R$ 4,70 para R$ 4,99



GLP: de R$ 112,14 para R$ R$ 98,41 Combustíveis em Fortaleza Em Fortaleza, os combustíveis seguiram a mesma tendência do Estado como um todo. Gasolina e GNV tiveram alta, enquanto diesel, GLP e etanol caíram. Veja abaixo como foi a oscilação de cada um na capital cearense. Etanol: de R$ 5,57 para R$ 4,31



Gasolina comum: de R$ 5,59 para R$ 5,97



Gasolina aditivada: de R$ 5,74 para R$ 6,13



GLP: de R$ 113,20 para R$ 96,45



GNV: de R$ 4,69 para R$ 4,99



Diesel S10: de R$ 6,72 para R$ 5,92

*Não houve recorte de diesel comum na ANP em Fortaleza na primeira semana de 2024.