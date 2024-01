Cesta básica de Fortaleza recua em 2023, na 1ª queda em sete anos

No semestre, dos 12 alimentos pesquisados, os que sofreram maiores reduções nos preços foram feijão (-22,22%), tomate (-20,64%) e farinha (-9,52%)

Mas destaque mesmo foi para a redução de 3,61% entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. É a primeira vez em sete anos que a pesquisa apresenta queda para a Grande Fortaleza no acumulado de 12 meses.

A queda de 1,49% em relação ao mês imediatamente anterior foi a terceira maior dentre as 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico (Dieese) . Veja no fim da matéria o comportamento dos alimentos.

Enquanto isso, os itens que apresentaram as maiores altas foram: o arroz (16,36%), o pão (7,33%) e o açúcar (4,52%).

No semestre, dos 12 alimentos pesquisados, os que sofreram maiores reduções nos preços foram o feijão (-22,22%), o tomate (-20,64%) e a farinha (-9,52%).

De acordo com o estudo, o trabalhador fortalezense que ganha um salário mínimo (R$ 1.320) teve de comprometer 51,63% do seu rendimento, após desconto previdenciário , para garantir a cesta básica.

As altas mais importantes ocorreram em Brasília (4,67%), Porto Alegre (3,70%), Campo Grande (3,39%) e Goiânia (3,20%).

De acordo com o Dieese, em novembro, o valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 13 das 17 capitais pesquisadas.

Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde são coletados 12 produtos, os menores valores médios foram observados em Aracaju (R$ 517,26), Recife (R$ 538,08) e João Pessoa (R$ 542,30).

Já as quedas mais expressivas foram registradas em Recife (-2,35%), Natal (-1,98%), Fortaleza (-1,49%) e João Pessoa (-1,10%).

A comparação dos valores da cesta, no ano inteiro de 2023, mostrou que 15 capitais tiveram redução do preço médio, com destaque para Campo Grande (-6,25%), Belo Horizonte (-5,75%), Vitória (-5,48%), Goiânia (-5,01%) e Natal (-4,84%).

Salário mínimo ideal

Com base na cesta mais cara, que em dezembro foi a de Porto Alegre, o Dieese estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário.

Além de levar em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.

Assim, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.439,62 ou 4,88 vezes o mínimo de R$ 1.320,00.



Em dezembro de 2022, o salário mínimo necessário foi de R$ 6.647,63, ou 5,48 vezes o piso em vigor, que equivalia a R$ 1.212,00.

Veja o comportamento dos alimentos em Fortaleza

Feijão: aumento de 8,15%

Arroz: aumento de 4,75%

Óleo: aumento de 4,07%

Farinha: aumento de 3,48%



Café: aumento de 1,13%

Carne: aumento de 1,02%

Manteiga: aumento de 0,59%

Pão: aumento de 0,5%

Leite: queda de 0,48%



Açúcar: queda de 1,35%

Banana: queda de 1,79%

Tomate: queda de 14,64%



