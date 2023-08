1,4 milhão de famílias recebem Bolsa Família no Ceará; veja valor médio por cidade

Repasse do Bolsa Família em agosto já está liberado Crédito: MDAS/Divulgação

Os recursos do Bolsa Família começaram a ser liberados nesta sexta-feira, 18/8, e 1,4 milhão de famílias serão atendidas no Ceará. De acordo com dados do Governo Federal, todos os 184 municípios cearenses têm beneficiários do programa social. Em agosto, o valor médio do benefício repassado aos beneficiários cearenses será de R$ 678,73. Fortaleza é o município com a maior quantidade de famílias atendidas pelo programa, com 343,7 mil famílias (num repasse de R$ 227,7 milhões pelo Governo Federal).