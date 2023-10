Dia de São Francisco: fé expressada por devotos toma conta de Canindé

Décimo dia de festa marcou o fim das celebrações do legado do santo. Período levou milhares de féis a Canindé

O evento realizado no Ceará é considerado o segundo maior do mundo em comemoração à vida e aos milagres de São Francisco, ficando atrás apenas da celebração na cidade de Assis, na Itália. Cerca de um milhão de fiéis eram esperados na cidade durante a festa.

Por todos os lados da cidade de Canindé nesta quarta-feira, 4, alguém estava rezando, pedindo uma bênção ou pagando promessas por graças alcançadas. O dia marcou o fim da festa de São Francisco de Assis, celebrada desde 24 de setembro na cidade do Sertão Central do Ceará. Os dez dias de festejos reuniram devotos de diversos estados do Brasil com a intenção de expressar a fé pelo santo.

Ana Cláudia de Jesus, 35, e a mãe, Raimunda de Jesus, 58, viajaram da cidade de Pedreiras, no Maranhão, distante mais de 500 km de Canindé, para completar uma promessa feita a São Francisco.

Cláudia conta que há mais de 10 anos prometeu cortar o cabelo apenas no dia do santo para se livrar de dores de cabeça constantes. A romeira fez o corte com outras dezenas de fiéis que faziam fila na Casa de Milagres para deixar os fios como prova do cumprimento do prometido.

Os cinco dias de viagem de ônibus de Castanhal, no Pará, até o sertão cearense não impediram Júlia Ventura, 88, e a filha, Maria Isabel Ventura, 63, de prestar as homenagens e pedir bênçãos. Isabel conta que as duas compraram fitas de cetim e tiraram as medidas dos parentes enfermos. As fitas do tamanho da parte do corpo adoentada foram amarradas na imagem de São Francisco como súplica pela cura.

“Eu trouxe pelos meus filhos e por mim mesmo, pela minha saúde, pela prosperidade, para conseguir uma casa própria para eu morar. É um sonho, é nossa fé. Agora é esperar pelo milagre”, diz Isabel.

Levar representações de partes do corpo que receberam bênçãos do santo é uma das tradições mais fortes. Alguns levam réplicas de madeira, outros preferem expor uma foto de quem foi agraciado. Antônia Fabiana dos Santos, 39, levou uma imagem dela e da filha, de 18 anos, para compor o mural da Casa dos Milagres.