Câmara de Fortaleza publica edital com 78 vagas para concurso

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) publicou um edital ofertando 78 vagas nesta quarta-feira, 27. O concurso público será realizado para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos efetivos. Veja o edital completo e como realizar a inscrição.

As inscrições para o concurso estarão abertas a partir das 16h do dia 4 de janeiro de 2024 até às 16h do dia 5 de janeiro de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Das 78 vagas ofertadas, 5% serão reservadas aos candidatos com deficiência, de acordo com as previstas na forma do § 1º do art. 1º do Decreto nº 9.508/2018 e suas alterações, e do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações.