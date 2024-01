Mega da Virada: Ceará já teve quantos ganhadores?

Saiba quantos ganhadores da Mega da Virada eram naturais do Ceará, quais anos eles ganharam e quais foram as quantias conquistadas

Com a proximidade do final do ano, um evento importante próximo da virada é a Mega Sena da Virada , o principal sorteio organizado pela Caixa Econômica Federal desde 2008.

Para participar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante ou optar pela "Surpresinha", onde o sistema escolhe os números. A quantidade de escolhas de números dependerá do valor do bilhete variado de cinco até R$ 193,8 mil.

Mega da Virada: quantos ganhadores teve o Ceará

Ao longo dos 15 anos de sorteio, foram três cearenses que conseguiram ganhar o prêmio.

A primeira cidade cearense que teve um sorteado foi Russas, em 2011.

O prêmio naquela edição foi de R$ 177.617.487,60, e foi dividido entre cinco ganhadores, com cada um ganhando por volta de R$ 35,5 milhões.

Na capital cearense, apenas um único apostador que conseguiu o grande prêmio ao longo de todas as edições do sorteio.

Na virada de 2016, um cidadão de Fortaleza fez uma aposta em uma lotérica no bairro Maraponga com os números 05, 11, 22, 24, 51, 53 e se tornou milionário. Com o prêmio total de R$ 220.948.549,32 e seis ganhadores, ao final cada um recebeu R$ 36.824.758,22.

O último ganhador cearense, foi sorteado e se tornou o mais novo milionário do estado em 2018. A aposta foi feita no município de Várzea Alegre, e dos três ganhadores cearenses, este foi o que recebeu a menor quantia.