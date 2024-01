Movimentação de Ano Novo supera expectativas do comércio em Fortaleza

De acordo com o gerente de Marketing do Centro Fashion, quase 1 milhão de pessoas fez compras em dezembro; movimentação é intensa neste sábado

De acordo com o gerente de Marketing do Centro Fashion, Marcos Venicio, as vendas cresceram 25% no local no mês de dezembro em relação a igual período do ano passado.

Lojistas e ambulantes da capital disseram ao O POVO ter expectativas positivas para as vendas de última hora, pois inúmeras pessoas estão deixando para fazer as compras do Ano Novo neste sábado, 30.

O centro comercial, localizado no bairro Jacarecanga, é um exemplo do movimento positivo experimentado no setor varejista.

A previsão inicial era receber 800 mil pessoas no empreendimento ao longo do último mês do ano, mas o número foi superado e já está próximo de 1 milhão .

Além do Centro Fashion, O POVO visitou os principais pontos do comércio de rua do Centro de Fortaleza e foi ao Shopping Iguatemi Bosque.

Já o lojista Manoel Gomes, do Centro Fashion, relatou que neste ano as pessoas têm buscado investir em peças de roupas mais baratas. "Nós estamos focando em peças mais baratas para conquistar esse público, porque notamos que as pessoas estão querendo economizar neste ano ".

Centro Fashion supera expectativas de movimentação no fim de ano. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Compras de última hora

O setor de vestuário do Centro Fashion tem sido o mais buscado na hora das compras. "Claro que o vestuário vai superar (os demais setores). Ele vai ser o destaque, mas vem logo aí na sequência acessórios e calçados para compor o look. Então a pessoa vem e sai daqui com o look completo", relatou Venicio.

Segundo o gerente, as pessoas buscam o centro comercial devido aos preços baixos e variedade de produtos que podem encontrar em um só lugar.

Este foi o caso das estudantes Natalia Frachini e Isabelli Mourão, que saíram da Taíba, onde vivem, e foram hoje ao Centro Fashion em busca de roupas para usar na virada do ano. "Eu encontrei um preço justo, nada extremamente barato, mas consegui desconto à vista", relatou Isabelli.

O setor de vestuário é o mais buscado nas compras de última hora. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Já quem preferiu ir às compras no Centro de Fortaleza pôde encontrar uma movimentação mais amena no período da manhã. Algumas lojas, no entanto, estavam bem movimentadas.

A terapeuta ocupacional Camila Sá, de 44 anos, foi à Praça do Ferreira para comprar utensílios domésticos, como lençóis, tapetes e itens de cozinha, para iniciar o ano novo com “cara nova”.

“Temos aquela tradição de mudar os objetos de casa, entrar (o ano) de roupa nova, peças íntimas também. Se renovando a cada ano com perspectivas de coisas boas. Entrar mesmo com pé direito”, explica.

A terapeuta citou ainda os descontos em produtos pagos à vista no entorno da Praça do Ferreira, que chamaram a sua atenção. “Conseguimos 5% de desconto nas compras, mas já ajuda”, afirma.

Shopping Iguatemi contou com movimentação intensa neste sábado. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Já a vendedora Carla Helen, 25, aproveitou que trabalha no Centro de Fortaleza para comprar por lá as roupas e cosméticos que usará na noite de Réveillon.

“Deixei pra comprar de última hora pela falta de tempo, e já conheço bem o Centro, então vim direto pra cá, além de ser barato”, detalha.

Também foi o caso do autônomo Rogério Martins, 48, que deixou para comprar as roupas do dia 31 na manhã deste sábado, na Praça do Ferreira, devido à falta de tempo antes.

“Aproveitei para comprar as roupas e calçados da minha esposa e do meu filho aqui no Centro, mas ainda vou ter que ir no shopping mais tarde finalizar as compras, porque ainda faltam as minhas roupas”, relata Martins.

As compras de última hora foram uma opção para Lídia Cunha. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

No Iguatemi, a assistente social Lídia Cunha, 39, foi trocar uma peça de roupa e aproveitou para comprar mais algumas peças para o Ano Novo. "Me surpreendi, porque achei que o shopping iria estar mais vago hoje".

O casal Nazaré Barbosa e José Roniel também estavam no Iguatemi para as compras de última hora. "Somos de Teresina e viemos passar o Ano Novo de Fortaleza, daí aproveitamos para dar uma volta no shopping e comprar algumas roupas para usar amanhã", disse Nazaré.

O casal aproveitou o passeio pelo shopping para fazer compras. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Leia mais Compras de última hora: consumidores apostam em estratégias para presentear mais

Dia de calor em Fortaleza anima vendedores ambulantes

Calor intenso aumenta vendas de água de coco. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

O comércio ambulante está com boas expectativas para o fim de ano. O vendedor de cocos Pedro Freitas, 63, relatou que tem notado uma boa movimentação na Praça do Ferreira.

“O calor também faz as pessoas comprarem mais água e água de coco. O ruim é que os fornecedores dos cocos já colocam o preço lá em cima nesse período, é até difícil”, afirma.

Freitas disse que amanhã, dia 31, vai passar a virada do ano trabalhando no Aterro da Praia de Iracema. “Lá, o povo quer até bebida quente às vezes. A movimentação é muito boa”.

*Atualizado às 17 horas

