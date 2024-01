Reajuste do salário mínimo custará R$ 330,83 mi a cidades do Ceará

Projeção feita pela CNM para 2024 indica que montante é o terceiro maior do País dada a quantidade de servidores com salário de até R$ 1,5 mil

Os gastos com pessoal nas cidades do Ceará devem somar R$ 330,83 milhões no próximo ano no próximo ano com a aprovação do aumento no salário mínimo de R$ 1.320 para R$ 1.412 a partir de janeiro de 2024. O valor foi calculado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que indica o montante pago no Estado como o terceiro maior do País.

Uma das explicações está na quantidade de servidores públicos com vencimentos de um salário mínimo e meio. As 184 cidades cearenses somam 186.091 colaboradores concursados se enquadrando neste perfil. Veja o ranking nacional abaixo.

Da mesma forma como o impacto financeiro, a quantidade de servidores municipais no Ceará é o terceiro maior contingente do País, atrás também de Minas Gerais e Bahia. Em todo o País, já incluídos os encargos, o valor soma R$ 4.327.671.604 - valor 14,87% menor que o custo calculado no ano passado.