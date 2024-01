62% das estradas federais no Ceará estão com índice bom, diz Dnit

DNIT classificou que 62% das estradas federais do Ceará estão com índice bom Crédito: Aurelio Alves

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) classificou que dos 2,3 mil km de rodovias federais do Ceará, 62% estão com índice bom. O resultado coloca o Estado como sétimo do Nordeste no índice. No Estado, o Dnit colocou um orçamento de cerca de R$ 560 milhões. De acordo com a autarquia, foram retomados os trabalhos de duplicação, restauração e melhoramentos da BR-222, que vai garantir a ligação entre os portos marítimos cearenses do Mucuripe e Pecém, essenciais para o escoamento de cargas. Ainda na BR-222, foi concluída a duplicação da Travessia Urbana de Tianguá. Com um investimento total em torno de R$ 96 milhões, a obra teve como objetivo garantir maior segurança viária aos usuários, priorizando o fluxo de longa distância.

Foram realizadas intervenções, como a construção de viadutos, passarela, calçadas e ciclo-faixas nos trechos urbanizados, sinalização, restauração da pista existente e execução de vias marginais segregadas das pistas principais. No Nordeste, durante o ano, a autarquia disponibilizou um orçamento de R$ 6 bilhões distribuídos para os nove estados da região. Rio Grande do Norte, com 1,5 mil quilômetros de extensão, e Alagoas, com 798,2 quilômetros, foram os estados com maior número de estradas com índice bom, com 80% e 78%, respectivamente. Pernambuco (2,1 mil km), Piauí (2,6 mil km) e Paraíba (1,3 mil km) também tiveram ritmo positivo com 74%, 70% e 69%, respectivamente. Sergipe e Maranhão tiveram o maior salto nas condições da sua malha. Em Sergipe, atualmente 58% dos 319,2 quilômetros de rodovias federais que cortam o estado estão em boas condições contra 34% registrados em 2022. Com 3,5 mil quilômetros de rodovias o estado do Maranhão que tinha índice de 34% na faixa bom, em 2022, passou para 57% em 2023.