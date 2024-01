Natal 2023: acidentes em estradas federais no Ceará caem pela metade

As estradas federais no Ceará registraram metade dos acidentes, no feriadão de Natal, em comparação com o mesmo período de 2022. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o órgão, entre a sexta-feira, 22, e a segunda-feira, 25, foram 12 acidentes em rodovias federais dentro do território cearense. Destas ocorrências, cinco foram consideradas graves, totalizando 18 feridos e três mortes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O número total é 48% menor que o registrado em 2022, quando foram 25 ocorrências. As quantidades de feridos e de acidentes graves, por sua vez, caíram 50%.