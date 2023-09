5G em Fortaleza: Tim chega a 100% de bairros; Jeri e Juazeiro são os próximos

A Tim está ampliando a sua rede 5G e chega aos 121 bairros de Fortaleza. A cidade é a sétima capital do País a ter essa cobertura total pela empresa, sendo a terceira no Nordeste (as outras duas são Salvador e Recife).

Além disso, neste mês de setembro, a Tim sobe para cinco o número de municípios do Ceará com a cobertura dessa tecnologia. As novidades são a chegada em Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste, e Juazeiro do Norte, no Cariri.

Antes ela já estava, além de Fortaleza, em Maracanaú e Caucaia.