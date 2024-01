IPVA 2024 Ceará: Lamborghini é o carro com imposto mais alto; saiba quanto

Lamborghini Urus é o carro que vai pagar o maior valor do IPVA 2024 no Ceará Crédito: Cristian Musolino/Unsplash

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) divulgou nesta quarta-feira, 27, as alíquotas e o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024. Com isso, também foram divulgados os modelos que irão pagar os maiores e os menores valores do tributo, com a Lamborghini no topo. Confira mais abaixo. Além disso, haverá uma redução média de 4,59%, na comparação com 2023, e 1% de alíquota reduzida para motos de até 125cc sem infração de trânsito em 2023.

Saiba quais são os maiores e menores valores do IPVA 2024 De acordo com os valores divulgados pela Sefaz-CE, os maiores valores de IPVA são os seguintes: Lamborghini Urus 2021 (automóvel): R$ 112.107,03

(automóvel): R$ 112.107,03 Porsche 911 GT2 RS 2018 (automóvel): R$ 82.391,72

(automóvel): R$ 82.391,72 Porsche 911 GT3 RS 2023 (automóvel): R$ 70.585,06

(automóvel): R$ 70.585,06 GL 1800 Gold Wing Tour 2023 (motocicleta): R$ 9.717,05

(motocicleta): R$ 9.717,05 BMW K 1600 GTL 2022 (motocicleta): R$ 8.535 Já os menores são: Muller Tr 18 2009 (motocicleta): R$ 26,90

(motocicleta): R$ 26,90 Yinxiang IROS ACTION 2010 (motocicleta): R$ 29,16

(motocicleta): R$ 29,16 ASA/CAUYPE SPORT 2009 (automóvel): R$ 208,48

(automóvel): R$ 208,48 ASA/CAUYPE SPORT 2010 (automóvel): R$ 228,63

(automóvel): R$ 228,63 Jinbei Topic L 2010 (automóvel): R$ 233,18 Veja alíquotas de IPVA no Brasil As maiores alíquotas de IPVA são as dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, que chegam a 4%. Goiás vem em seguida com 3,75%. Já Distrito Federal e Paraná aplicam 3,5%.

Além do Ceará, outros dez estados também têm alíquota de IPVA de 3%. São eles: Alagoas, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Roraima. As menores alíquotas do tributo são aplicadas nos estados do Acre, Espírito Santo, Santa Catarina e Tocantins: apenas 2%. Vale lembrar que cada estado tem regras próprias, com valores, tipos de parcelamento e calendários diferenciados. Portanto, é necessário ficar de olho no site da Secretaria de Fazenda local.