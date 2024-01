Ceará garante desconto no IPVA 2024; veja como conseguir

Os contribuintes cearenses devem ficar atentos que nas próximas semanas a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) anunciará o percentual de reajuste para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024. (Veja abaixo como conseguir desconto no IPVA 2024)

As afirmações foram feitas durante solenidade que celebrou os 60 anos do Contencioso Administrativo Tributário (Conat).

Segundo Fabrízio, o contribuinte vai obter descontos a partir do programa Sua Nota Tem Valor. Ele dará desconto de 5% no valor do imposto.

Para obtenção do desconto no IPVA 2024, serão computados os pontos acumulados a partir de documentos fiscais emitidos entre dezembro de 2022 até novembro de 2023.

De acordo com a Sefaz, mais de 74 mil contribuintes conseguiram desconto no IPVA 2023 por meio dos pontos do Sua Nota Tem Valor.

As regras do programa preveem que a pessoa física cadastrada precisa fazer suas compras e pedir a inclusão do CPF na nota. A cada R$ 50 em compras é obtido um ponto no Sua Nota Tem Valor.

O valor limite acumulado por mês é de 100 pontos. Esses valores ainda dão direito à geração de bilhetes que concorrerão a sorteios de prêmios de R$ 5 mil a R$ 25 mil.