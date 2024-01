Cagece disponibiliza pagamento da conta de água por meio de Pix

Segundo a companhia, o QR Code estará disponível em todas as faturas emitidas a partir de agora

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) disponibilizou uma nova forma de pagamento para a conta de água. Agora, nas faturas impressas e digitais, haverá um QR code no canto superior direito da conta para pagamento via Pix.

Segundo a companhia, o QR code estará disponível em todas as faturas emitidas a partir de agora. O novo sistema será oferecido às diferentes categorias de clientes atendidos pela Cagece, tanto em faturas primárias quanto em segundas vias.

Foi informado também que nos casos em que o código não esteja disponível na fatura primária, basta o cliente gerar segunda via no aplicativo ou no site da companhia.