Tarifas do Porto de Fortaleza são reajustadas; veja altas

O Índice de Reajuste Tarifário (IRT), que incide igualmente sobre todas as modalidades do Porto, ficou em 17,18%

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) aprovou um novo reajuste para as tarifas do Porto de Fortaleza. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Assim, o Índice de Reajuste Tarifário (IRT), que incide igualmente sobre todas as modalidades do Porto, ficou em 17,18%. Veja mais abaixo algumas das taxas que aumentaram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vale ressaltar que as novas tarifas e a estrutura tarifária entrarão em vigor em até 30 dias úteis da sua publicação. Além disso, a Companhia Docas do Ceará deve encaminhar à Superintendência de Regulação da Antaq uma cópia da estrutura tarifária em vigor.