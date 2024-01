IPC-S sobe 0,18% na 3ª quadrissemana de dezembro ante alta de 0,25% na 2ª quadri

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 0,18% na terceira quadrissemana de dezembro ante alta de 0,25% na segunda leitura do mês, informou nesta terça-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula alta de 3,44% em 12 meses, menor do que os 3,51% registrados na quadrissemana anterior.

Cinco das oito classes de despesas que compõem o indicador registraram decréscimo em suas taxas de variação nesta leitura, com destaque para Despesas Diversas (1,26% para 0,07%), puxado pelo item serviços bancários (2,34% para 0,15%).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Houve desaceleração também de Educação, Leitura e Recreação (0,96% para 0,67%),

Habitação (0,32% para 0,23%), Saúde e Cuidados Pessoais (-0,29% para -0,31%) e Comunicação (-0,33% para -0,35%), sob influência de passagem aérea (4,13% para 2,98%), aluguel residencial (0,77% para 0,43%), medicamentos em geral (0,10% para -0,04%) e tarifa de telefone residencial (-1,95% para -2,58%), respectivamente.