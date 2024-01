Concurso: Petrobras abre 916 vagas com salário inicial de R$ 5,8 mil

Oportunidades do concurso da Petrobras incluem profissionais de nível técnico e não é requerida comprovação de experiência profissional prévia

A Petrobras lançou, nesta terça-feira, 26, um novo concurso público com 916 vagas para nível técnico, além da formação de cadastro de reserva. A seleção terá ainda, 20% de vagas para pessoas com deficiência, acima do percentual mínimo exigido por lei, que é de 5%.

As oportunidades incluem profissionais de nível técnico em diversas áreas e não é requerida comprovação de experiência profissional prévia.

Concurso da Petrobras: quais as vagas?

Enfermagem do Trabalho

Inspeção de Equipamentos e Instalações

Logística de Transportes (Controle)

Manutenção (Caldeiraria, Elétrica, Instrumentação, Mecânica)

Operação

Operação de Lastro

Projetos, Construção e Montagem (Edificações, Elétrica, Instrumentação, Mecânica)

Química de Petróleo

Segurança do Trabalho

Suprimento de Bens e Serviços (Administração)

De acordo com o presidente da companhia, Jean Paul Prates, a reserva de 20% de vagas para pessoas com deficiência representa um comprometimento da Petrobras com a inclusão.