Fortaleza recebe quinto navio da temporada de cruzeiros; confira os próximos previstos

Serenade of the seas é o quinto cruzeiro da temporada a desembarcar no Ceará Crédito: André Alencar/ Divulgação Companhia Docas do Ceará

O quinto navio de cruzeiro da temporada 2023/2024, Serenade of the seas, chegou ao Terminal de Passageiros do Porto do Mucuripe, em Fortaleza, nesta terça-feira, 26. A embarcação trouxe 1.445 pessoas, sendo 592 passageiros e 853 tripulantes. De acordo com informações da Companhia Docas do Ceará, o navio está vindo de Granada, no Caribe, e hoje mesmo, às 17h, parte para Recife, em Pernambuco. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ponto de partida do navio foi Miami, em dezembro do ano passado, e nos próximos meses ele irá percorrer o mundo. Os resposáveis pela embarcação não informaram a quantidade de pessoas que desceram para passar o dia em Fortaleza.

Play

E finaliza ressaltando a importância dessa temporada de cruzeiros para fortalecer ainda mais o turismo de lazer. Consolidação portuária O diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Agencias de Viagens (Abav-CE), Murilo Santa Cruz, concorda e afirma que os turistas proveniente dos cruzeiros marítimos têm um impacto bem significativo na Cidade. "Primeiro porque eles chegam todos e tem navios que trazem até 5 mil passageiros, eles ficam num curto período e ficam ávidos em conhecer o máximo da cidade e desfrutar, além de serem turistas de alto padrão que deixam na cidade um valor bem maior do que outros turistas, seja rodoviário ou mesmo aéreo", observa.