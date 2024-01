Em 2023, Governo do Ceará capta R$ 5 bilhões em investimentos privados

Montante considera apenas os protocolos de intenções e resoluções de benefícios. O número representa mais do que o quíntuplo de aportes aprovados no ano anterior

O Governo do Ceará encerra 2023 com 368 novos pleitos aprovados de empresas instaladas ou que desejam aportar recursos no Estado. Do quantitativo, somente os protocolos de intenções e resoluções de benefícios preveem cerca de R$ 5 bilhões em investimentos privados para os próximos anos.

As informações são do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Condec). Esse número total chega a ser mais que o quíntuplo de aportes aprovados em 2022, que alcançou mais de R$ 820 milhões em investimentos.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Danilo Serpa, presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), responsável pela operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado (FDI) e membro do Condec, afirma que o Ceará segue se posicionando como um Estado abundante em oportunidades e competitivo para a manutenção e atração de novos investimentos.