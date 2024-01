Juros do rotativo: saiba como vai funcionar a partir de 2024

De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao longo das discussões, que iniciaram em 3 de outubro, nenhum agente do mercado propôs alterar o teto que já constava na lei do Desenrola Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Sem acordo entre o governo e os bancos, os juros da dívida do rotativo do cartão de crédito e da fatura parcelada serão limitados a 100% da dívida a partir de 3 de janeiro, decidiu o Conselho Monetário Nacional (CMN). O teto estava especificado na lei que instituiu o Programa Desenrola, sancionada em outubro. Isso porque a lei do Desenrola havia estabelecido 90 dias para que as negociações entre o governo, o Banco Central, as instituições financeiras, o Congresso Nacional e o Banco Central chegassem a um novo modelo para o rotativo do cartão de crédito. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao longo das discussões, que iniciaram em 3 de outubro, nenhum agente do mercado propôs alterar o teto que já constava na lei do Desenrola. "A partir de janeiro, os juros estarão limitados ao valor do principal", disse.

