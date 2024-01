Decreto zera IOF sobre operações do Fundo Garantidor de Créditos e do FGCoop

O governo federal zerou as alíquotas de IOF sobre as operações de titularidade do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop). A decisão consta de decreto presidencial que altera a regulamentação do tributo.

O ato está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 22.