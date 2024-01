Fiocruz publica edital para concurso público com 300 vagas; veja detalhes

Do total de oportunidades, há chances para os cargos de tecnologista em saúde pública, analista de gestão em saúde e pesquisador em saúde pública. O salário varia de R$ 5,7 mil a R$ 13,6 mil, com uma jornada de 40 horas semanais.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) publicou três editais, com 100 vagas cada um, para contratação de profissionais de nível superior. Os aprovados serão lotados em dez estados brasileiros e no Distrito Federal.

Quem se interessar, precisa realizar a inscrição a partir do dia 22 de janeiro de 2024, no site da Fiocruz. Além disso, só será confirmada a partir do pagamento de taxa no valor de:

R$ 150 para os cargos de Analista e Tecnologista



R$ 200 para o cargo de Pesquisador

Veja as cidades em que as provas serão aplicadas

O cronograma do concurso prevê aplicação das provas objetivas e discursivas no dia 28 de abril de 2024 nas cidades de:

Belo Horizonte



Brasília



Campo Grande



Curitiba



Fortaleza



Manaus



Porto Velho



Recife



Rio de Janeiro



Salvador



Teresina

