Segunda parcela do 13º salário deve ser paga nesta quarta, dia 20

Normalmente, o pagamento do 13º salário é feito pelas empresas em até duas parcelas. Sendo que a primeira paga até o dia 30 de novembro com valor de, no mínimo, 50% do total, enquanto a segunda parcela pode ser paga até 20 de dezembro. Nesta etapa, porém, são realizados os descontos necessários.

Os dados são de um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) que mostra ainda que montante representa cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. O valor médio a ser pago no Estado é de R$ 2.163,65.

Termina nesta quarta-feira, dia 20, o prazo para pagamento da segunda parcela do 13º salário para quem trabalha sob regime da CLT. No Ceará, somado com a primeira parcela, que venceu no dia 30 de novembro, a bonificação natalina tem o potencial de injetar cerca de R$ 7 bilhões na economia.

No caso do Ceará, o montante a ser pago a título de 13º salário representa aproximadamente 2,4% do total do Brasil e 15,4% da região Nordeste. E vai contemplar 3.016.821 de cearenses.

O levantamento do Dieese foi feito com base em informações da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) , ambos do Ministério do Trabalho e Emprego.

No Brasil, o pagamento do 13º salário alcança cerca de R$ 291 bilhões que será pago a cerca de 87,7 milhões de brasileiros com carteira assinada, inclusive aos empregados domésticos, além de beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios.

Em relação aos servidores públicos, estes já receberam a quantia antecipada. Por exemplo, os estaduais receberam no último dia 15, os municipais no dia 12 e, os federais, no dia 1º de dezembro.

Do total de pessoas que terão acesso ao benefício no Nordeste, o Estado do Ceará corresponderá a 16,4%. Os empregados do mercado formal, celetistas ou estatutários, representam 55,3%, enquanto pensionistas e aposentados do INSS equivalem a 44,7% e os empregados domésticos com carteira assinada respondem por 0,8%.

Veja distribuição de valores por categoria

Empregados com carteira assinada - R$ 4,7 bilhões (67,2%)

Beneficiários do INSS - R$ 1,8 bilhão (32,8%)

Aposentados e pensionistas do Regime Próprio do Estado - R$ 357 milhões (5,1%)

Regime Próprio dos municípios - R$ 163,3 milhões ( 2,3%)

No Brasil, o maior valor médio para o 13º deve ser pago no Distrito Federal (R$ 5.400) e o menor, no Maranhão e Piauí (R$ 2.087 e R$ 2.091, respectivamente).

Essas médias, entretanto, não incluem o pessoal aposentado pelo Regime Próprio dos estados e dos municípios, pois não foi possível obter esses dados, segundo o Dieese.