Ceará abre mais de 7 mil empresas em novembro

O Ceará encerrou o mês de novembro com registro de 7.586 empresas apenas no último mês, o que resultou, considerando o número de fechamentos, em saldo de mais de dois mil novos empreendimentos . Os dados são da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec).

Segundo a presidente da Jucec, Carolina Monteiro, a autarquia vem trabalhando no sentido de simplificar o modelo de abertura de empresas, tirando a carga burocrática do empreendedor e convidando a investir no Ceará.

"Agora, no mês de novembro, além do saldo positivo, temos também a redução ainda mais acentuada no tempo de abertura."

Os municípios que mais se destacaram no registro de novos negócios em novembro foram Fortaleza, com 3.748, seguido por Caucaia, com 288 e Juazeiro do Norte, com 275.

Caucaia, por sua vez, implementou em agosto o Empresa Mais Simples, programa que garante a desburocratização no processo de constituição de empresas.

Sobre o avanço do Programa pelo Estado, Carolina explica que a Jucec vem trabalhando em processos de simplificação desde 2017.