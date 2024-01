Precatórios Fundef: Ceará deve receber R$ 1,8 bilhão até o início de 2024

O Ceará deve receber R$ 1,8 bilhão de reais até o início de 2024 em precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Estimativa é do Sindicato dos Servidores Públicos lotados nas Secretarias de Educação e de Cultura do Estado do Ceará e nas Secretarias ou Departamentos de Educação e/ou Cultura dos Municípios do Ceará (Apeoc).

Anizio Santos de Melo, presidente da Apeoc, afirma que a possibilidade vem após o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar o limite de parcelamentos de precatórios, estabelecido na emenda constitucional 144, criada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Deste modo, o valor do recurso deve ser pago em uma única parcela.