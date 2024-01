Campanha Natal Sem Fome recebe apoio de empresas e financiamento coletivo

Agricultor do assentamento Andreza, em Beberibe, Iramilto Ferreira (camisa preta), é agraciado em jantar comemorativo ao Natal, pelo vice-presidente de Operações da Coca-Cola Brasil, Diego Granizo, e por Alana Barros, coordenadora de Sustentabilidade da Solar Coca-Cola Crédito: Ricardo Matsukawa/ Divulgação Coca-Cola

A Coca-Cola e o iFood renovaram para este ano, a parceria que iniciou em 2022, para promover o aumento de doações para a campanha Natal Sem Fome, criada por Herbert de Souza, o Betinho, que há 30 anos distribui alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social via a Organização Não Governamental (ONG) de combate à fome no Brasil, Ação da Cidadania. A ação é conhecida no meracdo como matchfunding, modelo de financiamento coletivo que ocorre a participação de uma empresa ou instituição, junto aos consumidores, para impulsionar a cultura de doação no País. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim, qualquer pessoa pode contribuir para a campanha na plataforma do iFood ou no site da Ação da Cidadania até 25 de dezembro, terá o valor de sua colaboração dobrada com aporte das empresas. A expectativa é que sejam doadas o equivalente a quatro milhões de refeições somente este ano, impactando aproximadamente 80 mil famílias.

No Nordeste, é o Instituto Nordeste Cidadania (Inec), que articula as ações da campanha Natal Sem Fome. A entidade, uma Organização da Sociedade Civil (OSC) com foco no desenvolvimento sustentável de comunidades na região, atua por meio da operacionalização de microcrédito rural e da implementação de programas socioambientais nas áreas de cultura, tecnologia e desenvolvimento.

Junto com os engarafadores nacionais, a Coca-Cola está investindo R$ 2,5 milhões. A meta é chegar a R$ 4 milhões doados esse não. A ifood também vai fazer aporte financeiro, mas não revelou a quantia. Silmara Olivo, líder de Assuntos Públicos, Comunicação e Sustentabilidade da Coca-Cola Brasil, destaca que sempre é tempo de se fazer mais para o próximo. E a empresa entende esse papel afetivo que tem junto aos consumidores na época de Natal e a missão de fazer a diferença na vida das pessoas. "Temos muitas ações, mas nessa época ressaltamos as nossa ações de combate à fome. Não dá para chegar no Natal com a barriga vazia. Assim fechamos com outros parceiros para fazermos juntos e chegarmos mais longe", pontua Silmara. Diego Granizo, vice-presidente de Operações da Coca-Cola Brasil e Silmara Olivo, líder de Assuntos Públicos, Comunicação e Sustentabilidade da Coca-Cola Brasil e Cone Sul, divulgam campanha Natal Sem Fome em São Paulo Crédito: Ricardo Matsukawa/ Divulgação Coca-Cola Rodrigo Kiko Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania acredita que é possível fazer a diferença na vida de quem não tem nada. "Em cada casa que o alimento chega, uma família ganha mais um motivo para sorrir e continuar. Gostaria que essa mensagem chegasse ao maior número de pessoas possível, para que nossas doações aumentem, porque o número de pessoas com fome aumentou”, ressalta.



Nos últimos dois anos, 2021 e 2022, a ação da Caravana Social doou mais de 13 milhões de refeições, alcançando 260 mil famílias. Katielle Haffner, head de Relações Corporativas e ESG da Coca-Cola Brasil acredita que a solidariedade deve existir durante todo ano. "Mas sabemos o quanto as pessoas são tocadas por esse sentimento no Natal. E, como marca, a Coca-Cola tem um grande poder convocatório de chamar os consumidores a compartilhar este momento e descobrir o Papai Noel que existe dentro delas. Estamos muito felizes de ter o iFood mais um ano como aliado nesta ação natalina, fomentando a cultura de doação no Brasil”, finaliza a executiva. Já Danielle Sá, coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do iFood, também reforçou a importância de ações coletivas. "No iFood, temos o propósito de alimentar o futuro do mundo. O apoio de cada um é importante para seguirmos com nossa missão e contribuir cada vez mais

para cessar a fome de pessoas em situação de vulnerabilidade social durante uma época tão emblemática como o Natal”.

Ceará Alana Barros, coordenadora de Sustentabilidade da Solar Coca-Cola diz que a empresa, com sede no Ceará, realiza ações sociais que impactam positivamente na esfera do desenvolvimento socioeconômico e na diminuição das desigualdades. "Nossa companhia atua estrategicamente nos pilares de ESG de maneira atrelada a sete Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) prioritárias para a empresa, dentre elas a ODS 10, que visa a redução das desigualdades sociais", afirma. Diante dessa perspectiva, Alana complementa que realizam iniciativas e práticas com as quais acreditam que o setor deva contribuir, como a promoção de acesso a uma alimentação saudável, nutritiva e acessível, além da melhoria do bem-estar para as comunidades onde estão inseridos.