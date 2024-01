Veja o que disse o Governo do Ceará ao STF sobre suspensão de concurso da PM

Nessa quinta-feira, 7, em caráter liminar, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu os concursos, a pedido da PGR, que afirmava que a reserva de 15% das vagas do certame poderia ser interpretada como impeditivo para que a totalidade das vagas sejam preenchidas por mulheres. O julgamento do mérito da ação está agendado para o período que vai de 2 de fevereiro a 9 de fevereiro de 2024.

A Alece apresentou argumentos semelhantes aos do Governo do Estado. O ofício assinado pelo procurador-geral da Alece Rodrigo Martiniano Ayres Lins e pelo procurador-chefe da Consultoria Judicial da Alece Gustavo Sampaio Brasilino de Freitas afirma que a Lei nº n° 16826/2019, na verdade, instituiu uma ação afirmativa visando garantir a presença feminina em cargos que “histórica e majoritariamente” são ocupados por homens.

“Ademais, como é cediço, o respeito à igualdade não consiste no mero tratamento uniforme, rígido e inflexível entre todas as pessoas”, prossegue o informativo.



“A igualdade formal há muito cedeu espaço à igualdade material, segundo a qual o tratamento deve ser desigual na medida das desigualdades de cada situação, o que implica a necessidade de diferenciações lógicas, com razões justificadoras e plenamente coerentes com outras prescrições do ordenamento jurídico”.



AGU concorda com PGR

O parecer da Advocacia Geral da União (AGU) corroborou o posicionamento do Ministério Público Federal (MPF). A AGU citou que ministros já haviam deferido liminar suspendendo concursos da PM em outros estados sob a mesma justificativa — no Pará, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, sendo que a PGR, ao todo, questiona leis de 14 estados.