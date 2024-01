Banco do Nordeste divulga valor recorde para editais sociais

O anúncio é desta sexta-feira, 8, com o detalhamento de que cada projeto pode receber entre R$ 50 mil e R$ 300 mil. Além disso, segundo a instituição, o montante total é considerado um recorde na história dos editais do BNB.

Os valores advêm da destinação de parte do Imposto de Renda (IR) devido pelo BNB, referente ao exercício contábil deste ano. Na última edição o montante chegou a R$ 7 milhões.

Neste ano, 211 iniciativas se inscreveram para participar. Destas, foram classificados 60 projetos que chegam a crianças e adolescentes, idosos, pessoas com necessidades especiais ou com câncer e projetos de incentivo ao esporte. A lista é composta ainda por 34 classificáveis.

A partir de segunda-feira, dia 11, as entidades proponentes devem apresentar a documentação necessária que consta nos editais publicados no site da instituição. Até 28 deste mês, transcorre a fase de formalização dos Termos de Doação e liberação dos recursos.

Para a seleção dos escolhidos, os critérios incluem os impactos sociais dos projetos; a adequação de aplicação dos recursos; e temas como educação ambiental, segurança alimentar e nutricional e atividades de formação cidadã ou apoio pedagógico.

Para o diretor de Planejamento do Banco do Nordeste, Aldemir Freire, os editais sociais do BNB representam um reforço da atuação do banco na promoção da inclusão social e da dignidade humana em sua área de atuação.

“Para além da importante função de prover a Região Nordeste do crédito necessário para o seu desenvolvimento, a atual direção do BNB quer também ampliar a participação do banco em ações sociais por meio da oferta de recursos não reembolsáveis, de modo a atender a essa importante vertente da inclusão social. Nossa intenção é a cada ano oferecer um montante maior de recursos nessa modalidade, ampliando também o escopo das áreas a serem atendidas", frisa o diretor.