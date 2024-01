Jericoacoara sedia final de Mundial e de Brasileiro de Wingfoil, esporte aquático de velas

A praia de Jericoacoara, localizada a cerca de 300 quilômetros da capital Fortaleza, receberá nesta semana a etapa final do Campeonato Mundial e do Brasileiro de WingFoil Racing, esporte aquático de vela. A Jeri WingFoil Cup acontecerá entre os dias 5 e 9 de dezembro, sendo promovida pela International Wing Sports Association (IWSA) em parceria com o Governo do Estado e a pousada Vila Kalango.

A disputa será na categoria wingfoil racing e acontecerá em frente à pousada Vila Kalango, no município de Jijoca de Jericoacoara. Para assistir, é preciso apenas se dirigir ao lugar. A praia de Jericoacoara foi selecionada por ser uma referência para os esportes com vela, em razão dos ventos fortes e das águas em temperaturas agradáveis. O evento envolve a comunidade e movimenta o comércio local.