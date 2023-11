Concurso da Finep lança edital com vagas para qualquer área de formação

O salário inicial do aprovado será de R$ 16.776,59, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais

Além disso, 20% das vagas são reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD), além de outros 20% para pessoas negras. O salário inicial do aprovado será de R$ 16.776,59, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

No entanto, haverá a isenção do valor da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico e para doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O período para a solicitação é no mesmo período das inscrições.

Em relação às provas, a previsão é de que sejam aplicadas no dia 4 de fevereiro de 2024.

Veja os cargos disponíveis para o concurso da Finep



O processo seletivo público será para 27 vagas de analista, nas seguintes áreas de conhecimento:

Análise Estratégica em Ciência, Tecnologia e Inovação

Crédito, Finanças e Orçamento

Jurídica

Gestão Corporativa

Tecnologia da Informação – Infraestrutura

Tecnologia da Informação – Software.



A distribuição das vagas entre as áreas de conhecimento está formalizada no edital, o qual pode ser visto aqui.

Confira os locais onde as provas serão aplicadas

As provas serão aplicadas nas cinco regiões do país nas cidades onde a Finep tem escritórios: