BB começa renegociação do Fies para adimplentes e inadimplentes; veja como funciona

Os clientes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no Banco do Brasil já podem entrar em contato com a instituição para renegociar suas dívidas, sejam adimplentes ou inadimplentes.

De acordo com as normas publicadas no Diário Oficial da União, os débitos em atraso poderão ter até 100% do desconto em juros e multas. No caso de liquidação integral do contrato, o desconto chega a 99% do valor consolidado na dívida.

Para saber se faz parte do público-alvo, os estudantes devem entrar em contato com a Central de Relacionamento do BB por meio dos telefones 4004 0001 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001 (demais localidades).