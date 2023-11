Veja os estados com maior número de devedores aptos ao Refis do Fies

Segundo o Governo Federal, novo período de renegociações de dívidas do Fies inicia nesta terça-feira, 7/11, nas agências da Caixa e do Banco do Brasil

Com base nas regras do programa, mais de 1,2 milhão de inadimplentes podem ser beneficiados com o Refis. Em todo Brasil são mais de R$ 54 bilhões em dívidas. O Ceará é o quinto estado do País com a maior quantidade de pessoas devendo ao Fies, sendo mais de 67,9 mil .

Em todo País, são mais de 1,2 milhão de devedores com contrato que se encaixam nas regras do programa. Veja mais abaixo a lista com a quantidade de inadimplentes do Fies por estado .

Iniciou nesta terça-feira, 7/11, o período para renegociações de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em 2023. Os interessados devem procurar as agências e telefones de atendimento da Caixa e do Banco do Brasil.

Alunos ou formados com recursos do Fies que possuam débitos terão condições diferenciadas, como desconto de até 99% no montante principal da dívida, retirada de 100% dos juros e multas, além da possibilidade de parcelamento do valor renegociado em até 150 vezes. Para os demais estudantes, o desconto no montante principal será de, no máximo, 77%.

VEJA MAIS: Veja todos os detalhes e regras do novo Refis do Fies em 2023

Número de contratos inadimplentes do Fies - por estado



São Paulo: 294.061

Minas Gerais: 127.741

Bahia: 108.116

Rio de Janeiro: 96.329

Ceará: 67.969

Mato Grosso: 52.077

Pernambuco: 49.303

Goiás: 45.438

Distrito Federal: 40.840

Paraná: 38.796

Rio Grande do Sul: 38.107

Maranhão: 34.793

Pará: 27.770

Mato Grosso do Sul: 26.458

Amazonas: 26.393

Paraíba: 25.685

Rio Grande do Norte: 22.343

Espírito Santo: 20.606

Alagoas: 16.129

Sergipe: 15.605

Santa Catarina: 15.199

Amapá: 14.016

Piauí: 11.974

Acre: 9.576

Rondônia: 8.658

Tocantins: 5.215

Roraima: 4.262

TOTAL NACIONAL: 1.243.459 contratos inadimplentes

