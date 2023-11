Pessoas precisam entender que não é um estoque de dívida criado por este governo, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 6, que parte do déficit que será registrado pelo governo neste ano não faz parte de uma percepção clássica de um déficit fiscal, porque engloba um estoque de dívidas que foi herdado não só devido a precatórios, mas também com questões como a exclusão do ICMS da base do PIS/Cofins.

"Não vimos esse problema ser tratado de acordo com a escala que ele tem", disse Haddad sobre a mudança de base do imposto. "De R$ 200 bilhões de compensação de PIS/Cofins neste ano, já identificamos R$ 62 bilhões por decisão judicial, ou seja, um terço."

O ministro argumentou que, no curtíssimo prazo, o desafio é tratar esses "esqueletos", que não têm a transparência que há, por exemplo, na dívida de precatório. "Como vamos dar o tratamento disso para diferenciar o que é fluxo e o que está sendo abatido do fluxo para pagar estoque de dívida gerado por decisões de 2017", disse.