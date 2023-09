Minha Casa, Minha Vida: Governo vai isentar Bolsa Família e BPC; entenda

O Governo vai subsidiar o pagamento das prestações do programa Minha Casa, Minha Vida para os beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). A portaria que regulamenta a decisão foi publicada nesta quinta-feira, 28, no Diário Oficial da União (DOU).

Assim, para bancar a medida, serão utilizados os recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU).

Em relação aos indivíduos que não participam dos programas, o valor do subsídio será apurado em cada contratação, correspondendo à diferença entre o valor contratual de aquisição e a participação financeira da família beneficiária.