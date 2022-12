Pague Menos aumenta capital para R$ 82 milhões e paga acionistas

Articulista quinzenal do O POVO

As medidas foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Empreendimentos Pague Menos (PGMN3)

A Pague Menos anunciou um aumento de capital de R$ 52,48 milhões para R$ 82 milhões, além de pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP), o que corresponde a R$ 0,1861258851 por ação ordinária, a ser realizado em 12 de março de 2022.

As medidas foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Empreendimentos Pague Menos (PGMN3) e para o aumento de capital serão emitidas, no mínimo, 14.275.126 ações, e no máximo, 22.304.884 ações, ao preço de R$ 3,68 por ação.



Conforme comunicado ao mercado, o montante considera o preço médio ponderado por volume das ações nos 20 últimos pregões da B3, realizados até 13 de dezembro de 2022, aplicando-se um deságio de 15%.

Em nota, o vice-presidente financeiro da Pague Menos, Luiz Novais, frisa que o aumento de capital tem como finalidade "a preservação da estrutura de capital e posição financeira da companhia, considerando a simultânea distribuição de juros sobre capital próprio aos acionistas."



A empresa comunica ainda que acionista poderá subscrever ações na proporção de 0,05062825 nova ação para cada ação que possuir no fechamento do pregão da B3 do dia 27 de janeiro de 2023. As ações de emissão da companhia serão negociadas a partir de 30 de janeiro de 2023.

Conheça as Farmácias Pague Menos e Extrafarma

A Pague Menos e Extrafarma estão em 26 estados e Distrito Federal.

São aproximadamente 1.600 lojas, em 382 municípios, com mais de 25 mil colaboradores, além de uma plataforma omnichannel, marcada pela integração do online com o offline.

As marcas ainda se vendem como hub de saúde, com mais de mil unidades do Clinic Farma.

