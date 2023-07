Pague Menos e Extrafarma abrem 500 vagas de emprego

Repórter no OPOVO

No Ceará, 156 vagas estão sendo ofertadas. As oportunidades são para diversos cargos e níveis de escolaridade

A Pague Menos e a Extrafarma estão com 500 vagas de emprego abertas em todo o país. Destas, 156 são no Ceará. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas e localidades, desde atendimento ao cliente até cargos administrativos e de gerenciamento de lojas.

As vagas podem ser encontradas no site, o prazo usual para inscrições é de 7 dias, mas, enquanto estiverem abertas, todas ficam publicadas. Para se candidatar, acesse o link.

Com presença em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, a companhia conta atualmente com 1.650 lojas espalhadas por mais de 400 municípios.

Veja quais os municípios cearenses com vagas abertas:

Aquiraz

Baturité

Canindé

Caucaia

Crateús

Crato

Eusébio

Fortaleza

Horizonte

Icó

Iguatu

Itaitinga

Itapipoca

Jaguaribe

Juazeiro do Norte

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Pacajus

Quixeramobim

Sobral

Como funciona a seleção para Pague Menos e Extrafarma?

As inscrições e o processo seletivo são realizados de forma virtual, garantindo comodidade e acessibilidade nas cinco etapas:

Inscrição através do site (Link)

Realização de testes de aderência e aptidão ao cargo



Triagem de candidatos(as)



Entrevista com Recrutador(a)



Entrevista com liderança



Após a conclusão das etapas, os recrutadores responsáveis entram em contato com os candidatos para o resultado do processo e os aprovados seguem para o processo de admissão.

Durante essa fase, são realizados os trâmites formais, como assinatura de documentos, acertos contratuais e integração com a equipe de trabalho.

