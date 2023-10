Pague Menos lança novo programa de recompra de ações

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

O número representa 2,9% das 172.778.806 ações que a empresa tem em circulação no mercado .

A rede de farmácias cearense Pague Menos anunciou nesta terça-feira, dia 3, um novo programa de recompra de ações . No prazo de seis meses, a companhia pretende comprar até 5 milhões de ações.

Em fato relevante, a Pague Menos informou que o objetivo do programa é "a manutenção em tesouraria e posterior entrega aos funcionários e administradores no âmbito do plano de ações restritas vigente da companhia".

Saiba como funcionará o programa de recompra de ações da Pague Menos

As aquisições serão realizadas, em bolsa, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, a preços de mercado e intermediadas pela XP Investimentos CCTVM S/A.

"A Diretoria da Companhia definirá a oportunidade e a quantidade de ações a serem efetivamente adquiridas, observados os limites e o prazo de validade estabelecidos pelo Conselho de Administração e legislação aplicável, sendo que serão utilizados somente recursos disponíveis na forma do artigo 7º, §1º, da Resolução da CVM nº 77/2022".

Em fevereiro deste ano, a companhia concluiu outro programa de recompra, que resultou na aquisição de 4 milhões de ações.

Saiba mais sobre a rede Pague Menos e Extrafarma

A Pague Menos e Extrafarma estão em 26 estados e Distrito Federal.

São aproximadamente 1.600 lojas, distribuídas em 389 municípios, com cerca de 25 mil colaboradores, além de uma plataforma omnichannel, que possibilita ao cliente comprar como quiser e receber seus produtos como preferir.