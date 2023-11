Estados alertam para o risco de federalização do IBS na reforma tributária

O manifesto foi assinado pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) Crédito: Reprodução/Alessandra Coelho/EBC

Na véspera da votação do texto da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, os estados divulgaram nesta segunda-feira, 6, um manifesto alertando para o que consideram uma "excessiva vinculação" entre os futuros tributos a serem criados com a modificação do sistema. A avaliação dos governos regionais é de que o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que será repartido entre estados e municípios, será um espelho da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e ficará com a União. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim, os estados estão pedindo adaptações ao relatório da PEC 45, além de reiterarem a defesa da aprovação de uma reforma tributária moderna e que respeite o pacto federativo.

