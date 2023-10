Precatório Fundef: Ceará e União assinam acordo de R$ 898 milhões; professores receberão 60%

GOVERNADOR do Ceará, Elmano de Freitas Crédito: Aurélio Alves/O POVO

O Governo do Ceará e a Advocacia-Geral da União assinam nesta terça-feira, 10, acordo sobre o valor controverso ainda em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). A quantia a ser repassada deve se manter em R$ 898 milhões, como havia sido adiantado governador Elmano de Freitas (PT) no início do mês. Do total, 60% (em torno de R$ 538 milhões) deverá ser rateado pelos professores da rede pública que estavam . Duas parcelas, fruto de uma ação anterior, já foram pagas e mais uma será repassada em 2024. O evento será às 19 horas e contará com a presença de Elmano, do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do titular da AGU, Jorge Messias. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O acordo colocará fim ao processo movido pela Procuradoria Geral da União do Ceará (PGE) de uma nova parcela que questionava o cálculo efetuado pela União para a fixação de valor mínimo por aluno no Fundef nos anos de 1998 a 2006.

AGU e MEC apresentaram, no fim de setembro, propostas de acordos judiciais a dez estados que movem ações no STF sobre o tema, sendo o Ceará um deles. Caso todas as propostas sejam aceitas, o repasse seria de R$ 9 bilhões para serem aplicados na educação dos entes estaduais. O primeiro termo de conciliação foi celebrado entre a União e o estado do Rio Grande do Norte, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto em 26 de setembro, de maneira similar ao que acontece com o Ceará. O termo de conciliação do Rio Grande do Norte seguiu para ser submetido à homologação do STF e poderá colocar fim à discussão judicial. O mesmo deve ser feito com o Ceará e os demais estados que aceitarem o acordo. Sindicatos questionam os valores dos acordos Quando entrou na Justiça, a PGE estimou que o Estado deixou de receber em torno de R$ 3 bilhões, com atualização até fevereiro de 2021. A União contestou e apresentou valor menor na casa dos R$ 2 bilhões. A divergência seria fruto da base de cálculo do valor mínimo por aluno. Até 23 de fevereiro, o ministro Edson Fachin, responsável pelo caso, havia determinado a atualização dos valores nominais referentes à parcela controversa do precatório do Fundef a ser paga. O caso, no entanto, ainda não tinha sido finalizado. No caso do Rio Grande do Norte, a Frente Norte e Nordeste pela Educação publicaram nota pública questionando o valor repassado, por estar abaixo do estimado caso o Estado ganhasse a ação. A quantia estabelecida do acordo foi de R$ 593.835.141,60, atualizado até agosto de 2023. Contudo, seguindo os parâmetros do STF, a Frente Norte e Nordeste tinha realizado

perícia contábil, demonstrando que o valor remanescente da dívida é de mais de R$ 1.bilhão. Na conta das categorias que representam os professores seria um desconto de 41,77%. O grupo considerou a medida como um “calote”.