Aeroporto de Fortaleza tem pior expectativa para novembro desde a pandemia

Cidade cearense vem sofrendo com as baixas nos números de voos em 2023

Desconsiderando os tempos de pandemia, Fortaleza só teve um desempenho pior para o mês de novembro em 2011, quando voaram 405 mil pessoas de ou para a Capital.

Os números abaixo do esperado em 2023 para Aeroporto Internacional Pinto Martins não são de agora. Em agosto, Fortaleza foi o único do grandes hubs do País com queda de movimentação, num período em que todos os principais aeroportos do Brasil vinham em crescimento.

A Fraport divulgou ainda que novembro terá cerca de 3 mil voos para 24 destinos diferentes, entre regionais, nacionais e internacionais. Veja abaixo quais as ligações diretas de Fortaleza no mês.

Aracati

Belém

Belo Horizonte

Brasília

Campina Grande

Campinas

Congonhas/SP

Fernando de Noronha

Guarulhos/SP

Iguatu

Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Lisboa

Manaus

Miami

Natal

Paris

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Luís

Sobral

Teresina

Uberlândia

