Confira quanto cada estado vai receber para investimentos no Novo PAC

Com investimentos previstos para o Ceará, o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) irá investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil

Com investimentos da ordem de R$ 73,2 bilhões confirmados para o Ceará, o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) irá investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil. O estado que mais vai receber recursos é o Rio de Janeiro, seguido de São Paulo e Minas Gerais. Veja abaixo o ranking completo.

No Ceará, o principal eixo de atuação será em "Cidades sustentáveis e resilientes", onde se incluem obras de habitação pelo Minha Casa, Minha Vida e financiamento de imóveis. Serão investidos no Estado R$ 15,1 bilhões em obras.

De acordo com o Governo, no conjunto de obras do programa previstas para o Ceará, estão previstas as conclusões de projetos como a duplicação da BR-116 - Pacajus - Boqueirão do Cesário - Tabuleiro do Norte, a Transnordestina, a duplicação do Eixão das Águas do Ceará, o Cinturão das Águas do Ceará - Trecho I, o Ramal do Salgado.

Ranking: Quanto cada estado do Brasil vai receber em investimentos no Novo PAC

Rio de Janeiro: R$ 342,6 bilhões São Paulo: R$ 179,6 bilhões Minas Gerais: R$ 171,9 bilhões Sergipe: R$ 136,6 bilhões Bahia: R$ 119,4 bilhões Paraná: R$ 107,2 bilhões Goiás: R$ 98,5 bilhões Maranhão: R$ 93,9 bilhões Pernambuco: R$ 91,9 bilhões Rio Grande do Sul: R$ 75,6 bilhões Pará: R$ 75,2 bilhões Ceará: R$ 73,2 bilhões Espírito Santo: R$ 65,9 bilhões Mato Grosso: R$ 60,6 bilhões Tocantins: R$ 57,9 bilhões Piauí: R$ 56,5 bilhões Santa Catarina: R$ 48,3 bilhões Distrito Federal: R$ 47,8 bilhões Amazonas: R$ 47,2 bilhões Alagoas: R$ 47 bilhões Rio Grande do Norte: R$ 45,1 bilhões Mato Grosso do Sul: R$ 44,7 bilhões Paraíba: R$ 36,8 bilhões Rondônia: R$ 29,6 bilhões Amapá: R$ 28,6 bilhões Roraima: R$ 28,6 bilhões Acre: R$ 26,6 bilhões

Fonte: Governo Federal

