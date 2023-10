Israel tinha como um dos focos na madrugada túneis do Hamas na Faixa de Gaza, diz analista

A intensa incursão militar de Israel na Faixa de Gaza desde a sexta-feira tem como objetivo destruir os túneis subterrâneos, a fim de facilitar a captura posterior de combatentes do Hamas, disse Michael Milshtein, diretor do Fórum de Estudos Palestinos do Centro Moshe Dayan, da Universidade de Tel-Aviv.

"Estamos falando sobre milhares de terroristas neste momento no subsolo", entre eles líderes do Hamas e unidades de combate, afirmou Milshtein. "O ataque buscava não apenas matá-los, mas minar toda a infraestrutura para sua fuga", acrescenta. O analista diz que os ataques aéreos devem testar a força do grupo palestino, bem como "se há civis que tentam ajudar o Hamas". Fonte: Dow Jones Newswires.