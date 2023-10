Construção civil gera mais de 7 mil empregos em 2023 no Ceará

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) Crédito: Samuel Setubal

A construção civil apresentou, em 2023, um saldo de 7.044 novos empregos, alcançando um estoque de 74.344 vínculos celetistas ativos até agosto. Com o resultado, o setor representa o segundo maior gerador de postos de trabalho durante o ano no Ceará, atrás somente dos serviços, com 23.856. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Além disso, pouco mais da metade dos profissionais contratados com carteira assinada encontra-se na área de construção de edifícios (38.220). Os demais atuam nos serviços especializados para construção (18.683) e obras de infraestrutura (17.441).