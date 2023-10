Pesquisa indica que brasileiros querem flexibilidade no trabalho 

De acordo com a pesquisa realizada pelo site de empregos Indeed, mais flexibilidade (38%) e trabalhar a distância (27%) são, respectivamente, a segunda e terceira maior motivação dos que estão em busca de trabalho no Brasil. Para aumentar as chances de conquistar o cargo nos moldes ideias, migrar para a área de TI se tornou o objetivo de muitos, conforme aponta a edtech Cubos Academy,



De acordo com a pesquisa desenvolvida pela escola de tecnologia, 94,5% dos respondentes consideram migrar de carreira com o objetivo de atuar na área de TI. Embora a área de tecnologia ganhe destaque por ser uma das mais promissoras no aspecto financeiro, ainda de acordo com o levantamento, os brasileiros estão mais interessados em outros aspectos.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A maioria dos participantes (58,5%) considera a carreira mais atrativa pela flexibilidade e possibilidade de trabalhar remotamente. Outro dado que chama atenção é o interesse por desenvolver as atividades da área e estar inserido no cenário de inovação nacional (23,8%) e, por último, o retorno financeiro e fácil colocação no mercado (14,6%).