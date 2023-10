Luiza Trajano: luta pela igualdade não pode ser vista como 'mimimi'

Luiza Trajano falou do papel atual da mulher e das pessoas negras no mercado de trabalho Crédito: Ana Raquel/Divulgação ArcelorMittal

“Podem ter dinheiro, mas só vão ter liderança se souberem lidar com pessoas.” A frase é de Luiza Helena Trajano, defensora da igualdade de gêneros e raça e presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do grupo Mulheres do Brasil. Ela é uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, segundo a Revista Times. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em palestra no lançamento oficial do Prêmio Mulher ArcelorMittal, na noite desta quinta-feira, 26, defendeu que a luta pela igualdade não pode ser vista como “mimimi” e que é preciso na vida ter “leveza”.

“Chegou o nosso momento (das mulheres). E os homens estão tão legais que estão entendendo isso. Agora, as mulheres precisam acreditar que são boas.” Luiza comenta padrões de comportamento que as mulheres precisam quebrar no dia a dia, em que a valorização precisa estar presente. “Estamos vivendo o momento da empresa orgânica, intuitiva, em que a mulher tem que ser feminina para trabalhar.” Em sua fala, ela defende também que os programas de cotas são “um processo transitório para resolver uma desigualdade”. A empresária lembra que lutou desde muito cedo por seus espaços e pelo o que acreditava, mas que teve sorte de nascer em uma família em que as mulheres já eram empreendedoras e de ter seguido o caminho da tia, que foi a fundadora do Magazine Luiza. Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do grupo Mulheres do Brasil Crédito: Ana Raquel/Divulgação ArcelorMittal “Na vida, não tenho o compromisso de ser perfeita e isso me ajuda muito. O que temos que fazer é sempre oferecer o melhor da gente.”

Sobre ser mãe, ela diz que ensinou os seus filhos a “tocarem na banda, e não só a ficar vendo ela passar”. E ainda que na vida, as pessoas precisam se posicionar. A influenciadora criticou as guerras, e também elogiou a preocupação e o cuidado que as empresas estão começando a ter com a saúde mental dos seus colaboradores. Luiza Trajano parabenizou a iniciativa da ArcelorMittal e fez uma provocação aos seus representantes da planta do Pecém, de se lançar um prêmio nos mesmos moldes, em conjunto com o Grupo Mulheres do Brasil e a revista Claudia.

E ainda divulgou a iniciativa de contratar mulheres grávidas e de todas as idades na sua empresa, assim como a empregabilidade e oportunidade de negros se tornarem executivos, por meio de um programa de trainee. A palestra, com mediação da jornalista do O POVO, Neila Fontenele, ocorreu em solenidade de lançamento do Prêmio Mulher ArcelorMittal na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). A iniciativa tem como objetivo identificar e reconhecer mulheres à frente de projetos sociais transformadores. As inscrições estão abertas e vão até 21 de janeiro de 2024 no site do prêmio.