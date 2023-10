Ceará tem mais de 100 mil mulheres sócias em empresas ativas

O Ceará tem 108.613 mulheres como sócias de empresas ativas. E, dentre as que foram registradas entre janeiro e setembro de 2023, 31.760 foram por mulheres, o que significa 38% do total. Os dados são da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec).

O vice-presidente da Jucec, Caio Rodrigues, comenta o avanço do empreendedorismo feminino: "Os números refletem que é cada vez mais crescente a participação das mulheres dentro da atividade empresarial, ingressando seja como empresariais individuais ou sócias de empresas."