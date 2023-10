Comissão aprova incentivos fiscais a empresas por mais cinco anos; entenda

Cid Gomes defendeu prorrogação dos incentivos na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Crédito: Pedro França/Agência Senado

Os benefícios chegam a 75% de redução do Imposto de Renda, calculados com base no lucro. Além disso, permite a empresas a retenção de 30% do IR como depósito para reinvestimento para projetos de modernização e compra de equipamentos. O relator do texto, o senador cearense Cid Gomes (PDT), frisou durante seu discurso na comissão que o incentivo faz parte do conjunto de instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimeto Regional. Acrescenta que o objetivo é gerar empregos, renda e melhorar a qualidade de vida da população dessas regiões, que "historicamente contam com menor investimento econômico e industrial." O prazo originalmente fixado pela Medida Provisória (MP) 2199-14/2001 para a aprovação de projetos desta natureza era 31 de novembro de 2013. Esse prazo já foi prorrogado duas vezes, primeiramente para 2018 e depois para 31 de dezembro 2023. A proposta atual estende até 2028. Conforme dados da Sudam e da Sudene, em 2022, foram investidos R$ 18 bilhões pelas empesas com projetos aprovados.