Selo vai certificar empresas que promovem inclusão de mulheres; entenda

Para ter direito ao selo, com validade de dois anos, as empresas deverão cumprir pelo menos duas das quatro exigências previstas na nova lei:

Reservar 2% do quadro para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar

Ampliar a participação feminina nos cargos da alta administração

Promover capacitação sobre proteção dos direitos da mulher

Garantir a equiparação salarial entre homens e mulheres que ocupam os mesmos cargos

No entanto, a lei ainda precisa ser regulamentada para definir como serão os processos de concessão, renovação e de perda do selo.

Esta decisão foi tomada em meio a um cenário alarmante no Brasil. Isso porque, a cada quatro horas uma mulher é vítima de violência, de acordo pesquisa realizada em 2022 pela Rede de Observatórios da Segurança.

Somados a isso, no ambiente de trabalho, as mulheres ainda enfrentam grandes desafios. No ano passado, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontaram que a diferença de remuneração entre homens e mulheres atingiu 22%.

Selo de amamentação



Ainda para fortalecer os direitos das mulheres no ambiente de trabalho, outra lei, também publicada nesta quinta-feira, instituiu o selo Empresa Amiga da Amamentação. A ideia é incentivar o aleitamento durante o período de trabalho das mulheres.

Com duração de um ano, a certificação poderá ser usada como forma de promoção publicitária da empresa nas embalagens, anúncios e peças de divulgação.